Fußball

17:35 Uhr

Halbzeitbilanz: Klassenprimus SSV Ulm 1846 Fußball bleibt Bescheiden

Plus Ulm führt die Regionalliga-Tabelle nach der Hälfte der Saison an. Zu großen Begeisterungsstürmen lässt sich Trainer Thomas Wörle aber noch nicht hinreißen.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Im Sommer hatten sich noch tiefgestapelt. Von der Favoritenrolle in der Regionalliga Südwest wollten die Verantwortlichen des SSV Ulm 1846 Fußball nichts wissen. Vieles war ungewiss. Wie würde sich der personelle Umbruch auswirken? Was hat die Konkurrenz auf dem Kasten? Ein paar Monate später blicken die Spatzen auf eine beeindruckende Hinserie zurück. Sie sind Spitzenreiter, haben von 17 Spielen nur eines verloren und gehen mit einem Vorsprung von fünf Punkten auf den Tabellenzweiten Steinbach Haiger in die zweite Saisonhälfte. Wir ziehen mit Trainer Thomas Wörle eine Zwischenbilanz – mit Zahlenwerk.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen