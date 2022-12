Fußball

13:28 Uhr

Hallenfußball: So läuft das 40. Turnier um den Ulmer Stadtpokal

Der Ball rollt wieder in der Ulmer Kuhberghalle.

Plus Im Januar geht es in der Ulmer Kuhberghalle um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm. 20 Mannschaften sind am Start, die Gruppen sind bereits eingeteilt.

Drei Jahre war der Stadtpokal in der Corona-Zwangspause. Im Januar 2023 wird in der Ulmer Kuhberghalle wieder um die traditionelle Trophäe gekickt. Allerdings war das Organisationstalent von Turnierchef Edin Mandzukic schon während er Vorbereitungen gefragt.

