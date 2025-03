Harry Haug und Uli Klar machen beim TSV Buch in jeder Liga weiter

Die gute und vielleicht wichtigste Nachricht kam bereits am späten Freitagabend. Bei der SGM Buch/Obenhausen setzt man auf Kontinuität und hat mit seinem Trainerduo für ein weiteres Jahr verlängert. Harry Haug geht damit in seine bereits 17. Spielzeit im Rothtal. Auch Uli Klar bleibt. Dabei betonen die SGM-Verantwortlichen, dass die beiden Trainer auf Augenhöhe arbeiten und es keinen Chef und Assistenten gibt. Die Verträge gelten übrigens unabhängig von der Spielklasse, also auch im Falle des Abstiegs in die Bezirksliga. Der ist am Sonntag ein Stück wahrscheinlicher geworden, weil sich Buch zum zweiten Mal in Folge eine Niederlage gegen einen bereits etwas abgeschlagenen Gegner geleistet hat. Nach der Pleite in Oberzell vor einer Woche ging auch das Heimspiel gegen den SV Hohentengen mit 3:4 verloren. „Wir waren irgendwie blockiert, mir fehlen etwas die Worte“, sagte Harry Haug.

Eine frühe 1:0-Führung durch den Treffer von Tim Voß (18.) half nicht wirklich weiter, weil Hohentengen nur wenige Minuten später das Spiel zum 1:2 drehte (23., 28.). Wiederum Voß glich kurz darauf zunächst aus (34.), ehe Hohentengen noch vor der Pause erneut die Führung gelang (42.). Sofort nach Wiederanpfiff kam Buch durch ein Eigentor zum 3:3 (46.). Beniamino Fellini, erzielte schließlich den nicht einmal unverdienten Siegtreffer für die Gäste (68.).

TSV Buch: Gebauer – Kurz (73. Sailer), Spann, Zott (46. Freybott), Mertens (67. Riedel) – Yildiz (46. Egle), Zeh, Voß, Ebner – Schrapp, Leitner.

Türkspor Neu-Ulm bleibt nach der Winterpause in der Erfolgsspur. Am Samstag kamen die Neu-Ulmer erneut zu einem klaren und ungefährdeten Sieg. Diesmal behielten sie beim FC Mengen mit 4:1 die Oberhand. Dabei war die Anfangsphase des Spiels intensiv. Zunächst nutzte Awet Kidane einen Mengener Abwehrfehler zum 0:1 nutzen (14.). Den Vorsprung egalisierte Tobias Nörz nur vier Minuten später. Im Anschluss hatte Türkspor Glück, dass ein FC-Spieler seine dicke Möglichkeit zum 2:1 ausließ. „Wir wären aber gut genug gewesen, um das Spiel dann trotzdem wieder zu drehen“, sagte der selbstbewusste Neu-Ulmer Trainer Salih Altintas später. Er berichtete von einer ganz starken ersten Halbzeit seiner Mannschaft und von zwei gut herausgespielten Toren. Maxwell Owusu sorgte mit diesen Treffern für eine beruhigende 3:1-Führung (25., 39.). Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel machte Miguel Malheiro Araujo mit dem vierten Tor für Türkspor alles klar.

Türkspor Neu-Ulm: Özer – E. Aksoy, Durmus (65. Turkalj), Ö. Aksoy – Malheiro Araujo (70. Nergiz), Saragiannidis (46. Korkmaz), M. Owusu (55. A. Owusu), Kidane, Bagceci (58. Tastan) – Cumur.

In einer weiteren Partie der Landesliga-Abstiegsrunde verlor Türkgücü Ulm gegen Olympia Laupheim mit 1:2.

In der Aufstiegsrunde kam die SSG Ulm zu einem deutlichen 3:0-Heimerfolg gegen den FC Blaubeuren und Srbija Ulm durfte erstmals einen Sieg feiern. Gegen den TSV Heimenkirch setzten sich die Ulmer klar mit 4:1 durch.