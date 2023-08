Fußball

Hat der Stadtpokal der Fußballer in Ulm und Neu-Ulm noch eine Zukunft?

Plus Nicht zuletzt wegen rückläufiger Teilnehmerzahlen und etlicher Spielausfälle wird über den Stadtpokal diskutiert. Was Turnierleiter und Team-Vertreter sagen.

Von Jürgen Schuster

Kult oder ein Relikt aus vergangenen Tagen? Das Turnier um den Pokal der Städte Ulm/ Neu-Ulm polarisiert. Nicht zuletzt wegen rückläufiger Teilnehmerzahlen und der vielen Spielausfälle in diesem Jahr wird einmal mehr und meist hinter vorgehaltener Hand diskutiert, ob die Veranstaltung noch zeitgemäß sei.

Manchen Trainern ist das Ganze gerade im Sommer sowieso ein Dorn im Auge. Sie beschweren sich über die mangelnde Planungssicherheit und den zusätzlichen Aufwand. Auch deshalb will Turnierchef Edin Mandzukic nach der 52. Auflage in einer Sitzung mit den Vereinen aus beiden Stadtgebieten den grundsätzlichen Stellenwert des Turniers hinterfragen. Bekanntlich musste Mandzukic diesmal gleich mehrere Hürden meistern: erst die kurzfristige Absage des Eröffnungsspiels beim TSV Pfuhl durch die Stadt Neu-Ulm, dann die Rückzieher von Croatia Ulm und des SV Eggingen. Wobei gerne mit dem Finger in den Ulmer Westen gezeigt wird. Die Egginger hatten im vergangenen Jahr schon ein Spiel ausfallen lassen und stehen heuer schon wieder in der Kritik. „Die hätten das auch vorher wissen und steuern können. Jeder weiß, dass um diese Zeit etwas los ist“, lauten Stimmen von Vereinsvertretern. Eggingen war überhaupt erst durch den Rückzug von Croatia in die Finalrunde gekommen, hatte dort noch den FC Burlafingen besiegt, dann aber wegen eines Mallorca-Trips etlicher Spieler passen müssen. Am Ende gewann Türkspor Neu-Ulm II erneut.

