Hinten steht beim SSV Ulm 1846 Fußball die Null, vorne aber auch

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball dominiert das Regionalliga-Derby gegen den VfR Aalen. Weil in der Offensive die zündenden Ideen fehlen, spielen die Spatzen nur 0:0.

Die gute Nachricht zuerst: Der SSV Ulm 1846 Fußball hat gegen den VfR Aalen wieder zu gewohnter Defensivstärke zurückgefunden. Nach zuletzt vier Gegentoren gegen den FSV Frankfurt stand hinten wieder die Null. Die schlechte Botschaft: Vorne stand sie auch. 0:0 hieß es am Ende im Derby der Regionalliga Südwest. Und allmählich machen sich die Fans Sorgen um die Offensivqualitäten der Spatzen. Denn in den bislang fünf Pflichtspielen nach der Winterpause gelangen den Ulmern nur magere drei Treffer. Gegen Aalen wurden aber immerhin etliche gute Möglichkeiten herausgespielt. „Die eine oder andere hätten wir machen können, vielleicht sogar müssen“, meinte Trainer Thomas Wörle.

Diesen Chancenwucher sah er auch als großes Manko am Dienstagabend und sagte: „Wir haben unheimlich viel nach vorn investiert, aber eine Vielzahl aussichtsreicher Situationen nicht genutzt. Die Energie, die die Mannschaft versprüht hat, hat mir sehr gut gefallen.“ Auf sieben Positionen hatte er sein Team im Vergleich zur Pleite gegen Frankfurt geändert. Und schnell war klar: Der SSV hatte sich etwas vorgenommen, spielte mutig und jubelte nach drei Minuten das erste Mal. Doch Schiedsrichter Christoph Rübe hatte etwas dagegen, entschied auf Abseits und gab den Treffer nicht. Coach Wörle analysierte nach der Partie: „Wir haben eine Ulmer Mannschaft gesehen, die ein richtig gutes Spiel gemacht hat, die sehr dominant aufgetreten ist und das Duell über 90 Minuten kontrolliert hat. Wenn wir das 1:0 machen, geht das Spiel klarer aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das Tor zurecht abgepfiffen worden ist.“