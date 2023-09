Fußball

„Ich bereite gerne auch Tore vor“: Stürmer Felix Higl über seine Rolle in Ulm

Plus Felix Higl stürmt nach zwei Jahren Pause wieder für den SSV Ulm 1846 Fußball, seine Rolle auf dem Platz hat sich aber geändert. Am Sonntag kommt Rot-Weiß Essen.

Von Stephan Schöttl

Das Team ist der Star. Diese Philosophie verfolgen die Verantwortlichen des SSV Ulm 1846 Fußball akribisch. Der Erfolg des Kollektivs steht über persönlichen Eitelkeiten. Das hat Felix Higl bereits voll verinnerlicht. Als Stürmer wird er freilich an Toren gemessen. Mit jedem Treffer steigt das Selbstbewusstsein. Bislang wartet der 26-Jährige, der im Sommer vom VfL Osnabrück zurück an die Donau kam, noch auf das erste Saisontor in der 3. Liga. Nervös macht ihn das aber nicht. Higl sagt: „Man darf nichts erzwingen. Wenn man viel arbeitet fürs Team, kommen die Tore irgendwann von selbst.“ Die nächste Chance bietet sich für Higl am Sonntag (13.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen.

Bevor er den SSV Ulm 1846 Fußball im Sommer 2021 in Richtung Osnabrück verließ, erzielte er in der Regionalliga Tore fast wie am Fließband, war auch bei den Fans der gefeierte Mann. Rückblickend sagt er: „Der Wechsel in den Norden war für mich aber total wichtig. Ich bereue ihn überhaupt nicht. Es war damals die richtige Entscheidung. Ein anderes Umfeld, sehr weit weg von der Familie – da habe ich viel Erfahrung gesammelt, bin nicht nur als Sportler gereift, sondern auch charakterlich.“ Als die Spatzen im Frühjahr dieses Jahres die Rückkehr des Torjägers von damals bekannt gaben, war die Freude im Fanlager groß. Doch die Rolle im Team hat sich unter Cheftrainer Thomas Wörle geändert. Higl definiert sie so: „Ich bin ein Stürmer, der sehr viel teilhaben will am Spielaufbau, der Angriffe selbst mit einleitet und gerne für die Mannschaft arbeitet. Ich bin mir nicht zu schade, dafür hohen Aufwand zu betreiben. Es ist wichtig in dieser Liga, dass alle mitarbeiten. Auch die Offensivspieler. Vorne im Strafraum nur auf die Flanken zu warten, ist nicht mein Ding. Ich bereite gerne auch Tore vor.“ Genau das ist es, was Wörle am 26-Jährigen schätzt. Higl passe perfekt ins Ulmer Spielsystem. Da brauchte es keine lange Eingewöhnung.

