vor 51 Min.

Illertissen gegen Ulm: Warum das mehr als nur ein Testspiel ist

Plus Am Samstag trifft der FV Illertissen auf den SSV Ulm 1846 Fußball. Im Duell der Regionalligisten geht es ums Prestige - auch in einem Vorbereitungsspiel.

Von Hermann Schiller

FV Illertissen gegen SSV Ulm 1846 Fußball – weil die beiden Nachbarn in unterschiedlichen Staffeln der Regionalliga daheim sind, kreuzen sie in Pflichtspielen seit vielen Jahren nicht mehr die Klingen. Dafür stehen sich beide Mannschaften am Samstag (14 Uhr) im Vöhlinstadion in Freundschaft gegenüber und ein bisschen geht es dabei natürlich auch ums Prestige. Zuschauer sind zugelassen und es werden sicher auch einige kommen. Für sie gilt die 2G-plus-Regel. Die Platzverhältnisse lassen eine Austragung auf dem Rasen des Hauptspielfelds zu.

