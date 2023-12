Fußball

Im letzten Spiel vor Weihnachten wartet der Pokalschreck auf die Spatzen

Einmal noch alles geben, dann ist Weihnachten. Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft am Dienstagabend auf den 1. FC Saarbrücken.

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball muss in der 3. Liga am Dienstag zum 1. FC Saarbrücken. Der hat zuletzt ganz andere Kaliber aus dem Weg geräumt. Wie es dann weitergeht.

Von Stephan Schöttl

Als Tabellendritter hat der SSV Ulm 1846 Fußball die Hinrunde in der 3. Liga beendet. Mit zehn Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen aus 19 Spielen. „Es war ein Wahnsinnsjahr“, sagt Cheftrainer Thomas Wörle. Ein letztes Mal müssen sie am Dienstagabend (19 Uhr) noch ran. Zum Rückrundenauftakt geht es nach Saarbrücken. Wörle freut sich einerseits auf die Partie beim Pokalschreck, andererseits aber auch auf die Tage danach. Er sagt: „Dann wird bestimmt auch der Moment kommen, in dem wir die letzten Monate ein bisschen Revue passieren lassen können.“

Zunächst gilt der ganze Fokus aber der schweren Aufgabe beim 1. FC Saarbrücken. Der hat zuletzt vor allem im DFB-Pokal-Wettbewerb aufhorchen lassen und mit dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt gleich zwei Top-Mannschaften aus der Bundesliga besiegt.

