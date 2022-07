Fußball

Im letzten Testspiel wartet ein namhafter Gegner auf die Ulmer Spatzen

Lokal Im Unterallgäu trifft der SSV Ulm 1846 Fußball auf die zweite Mannschaft des Europa-League-Champions Eintracht Frankfurt. Trainer Thomas Wörle will noch einmal kräftig durchwechseln.

Von Stephan Schöttl

Das erste Pflichtspiel der Saison naht. Bevor der SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag (14 Uhr) in der ersten Runde des Verbandspokals beim Landesligisten FC Mengen antreten muss, steht am Mittwochabend (18 Uhr) noch ein letztes Testspiel auf dem Programm. Die Spatzen treffen in Benningen bei Memmingen auf die zweite Mannschaft des Europa-League-Champions Eintracht Frankfurt. Der Eintritt ist übrigens frei. SSV-Trainer Thomas Wörle erhofft sich aus dieser Partie noch einmal wichtige Erkenntnisse auf dem Weg zur neuen Stammformation, wird daher erneut kräftig durchwechseln. So wie das schon am vergangenen Wochenende der Fall war.

