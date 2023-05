Fußball

Im Neu-Ulmer Bezirksliga-Derby jubelt nur eine Mannschaft

Plus SV Offenhausen gewinnt mit 4:0 beim TSV Neu-Ulm und drängt den Stadtrivalen weiter in den Tabellenkeller. Wie die anderen Partien der Bezirksliga liefen.

Der TSV Neu-Ulm kassierte am Sonntag eine empfindliche 0:4-Heimniederlage im Derby gegen den SV Offenhausen und steht jetzt im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga „mit dem Rücken zur Wand“ – so formulierte es Trainer Rafael da Silva. Diese Worte wählte der Coach wohl im Hinblick auf das knackige Restprogramm. Neu-Ulm bekommt es in den verbleibenden drei Partien noch mit dem TSV Blaustein, Türkspor Neu-Ulm und der SGM Aufheim/Holzschwang zu tun.

Zumindest Offenhausen hat den Lokalrivalen mit dem Sieg in der Tabelle schon überflügelt. Die beiden anderen Konkurrenten aus Asch und Bermaringen sorgten mit ihren zum Teil furiosen Siegen für ein weiteres Zusammenrücken der potenziellen Absteiger. Vier Punkte liegen zwischen Bermaringen und Offenhausen. Vielleicht ist es ja für uns gar nicht so schlecht, wenn wir Druck haben“, schloss da Silva seine Zusammenfassung ab.

