vor 17 Min.

Im Saisonendspurt sind beim SSV Ulm 1846 Fußball die Routiniers gefragt

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball muss am Samstag bei Hessen Kassel ran. In den letzten sechs Spielen der Saison spielen Erfahrung und Gelassenheit eine wichtige Rolle.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Sechs Spiele hat der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest noch zu bestreiten. Und nach dem Auswärtssieg gegen den SGV Freiberg (3:1) am vergangenen Dienstag biegen die Spatzen mit einem guten Gefühl auf die Zielgerade des Titelrennens ein. Bei der obligatorischen Medienrunde vor dem Spiel des SSV am Samstag (14 Uhr) beim KSV Hessen Kassel gewährte auch Cheftrainer Thomas Wörle einen kleinen Einblick in die eigene Gefühlswelt und sagte: „Gott sei Dank ist mein Schlaf nicht beeinflusst von Ergebnissen. Ich schlaf ganz gut. So oder so. Aber natürlich war das für uns unheimlich wichtig.“

Die Stimmung war nach dem Schlusspfiff gelöst. Auf dem Platz, in der Kabine und im Mannschaftsbus auf dem Weg zurück nach Ulm. „Wir haben durch den Sieg wieder mehr Kraft und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten geschöpft. Es ist zuletzt nicht alles so einfach von der Hand gegangen, wir hatten in den vergangenen Wochen nicht das Spielglück“, meint der Coach weiter.

