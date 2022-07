Fußball

vor 18 Min.

In Gögglingen geht es um den Fußball-Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm

Lokal Dieses Turnier hat eine lange Tradition. Bereits zum 51. Mal spielen die Mannschaften aus Ulm und Neu-Ulm um den Stadtpokal. 27 Teams sind in diesem Jahr dabei.

Von Stephan Schöttl

Seine Vorfreude, sagt Organisator Edin Mandzukic, sei riesig. Nach zwischenzeitlicher Corona-Zwangspause ist das Fußballturnier um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm zurück im Terminkalender der hiesigen Vereine. Der Dauerbrenner im Fußballbezirk geht in diesem Jahr bereits zum 51. Mal über die Bühne. Gekickt wird vom Wochenende an auf den Plätzen der SSG Ulm 99 im Stadtteil Gögglingen. 29 Vereine aus Ulm und Neu-Ulm wären startberechtigt, 27 davon nutzen die Veranstaltung zur Saisonvorbereitung. Das Finale steigt zwei Wochen später, am Samstag, 30. Juli.

