Fußball

vor 47 Min.

In Halbzeit zwei dreht Tabellenführer Tiefenbach auf

Fuß an Fuß: Der Weißenhorner Kilian Dennert (links) und der Tiefenbacher Manuel Weber.

Plus Der SV Tiefenbach steckt in der Kreisliga A Iller einen Rückstand weg und gewinnt das Spitzenspiel gegen den FV Weißenhorn.

Von Oliver August

Durch einen 3:2-Erfolg im Spitzenspiel beim FV Weißenhorn verteidigte der SV Tiefenbach die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Iller. Der Sieg geht vor allem aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung der Tiefenbacher in der zweiten Halbzeit völlig in Ordnung.

