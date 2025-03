Jetzt will Felix Thiel die Stürmer des FV Illertissen ärgern

Beim Tabellenletzten Türk Gücü München erwartet den FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) ein Gegner, der um seine vielleicht schon letzte Chance kämpft, in der Regionalliga Bayern zumindest einen Relegationsplatz zu erreichen. Der Rückstand auf die Spvgg Hankofen-Hailing, die als Tabellen-16. zudem ein Spiel weniger ausgetragen hat, beträgt allerdings bereits fünf Punkte.

Aufgegeben haben sich die Münchener aber allem Anschein nach noch nicht. Jüngstes Indiz dafür war das Spiel vor einer knappen Woche bei der Spvgg Fürth II, als sie einen 0:2-Rückstand aufholten und dann doch noch mit 2:3 zu unterlagen. Zu schaffen macht ihnen auch die Tatsache, dass es immer wieder Probleme mit den Stadien gibt. Kürzlich konnte das Spiel gegen Schweinfurt wegen mangelhafter Sicherheitsmaßnahmen im Dante-Stadion nicht ausgetragen werden und wird wohl für Türk Gücü mit 0:2 als verloren gewertet. Die Münchener haben somit von zwölf Heimspielen erst ein einziges gewonnen, was mit ein Grund für die missliche Tabellenlage ist.

FV Illertissen mit toller Auswärtsbilanz

Eigentlich also drei sichere Punkte für die Illertisser, zumal sie die zweitbeste Auswärtsbilanz aller Mannschaften in der Regionalliga Bayern vorzuweisen haben? Den Gegner zu unterschätzen, das wäre bestimmt der größte Fehler, den sie machen könnten. In den Reihen der Münchner stehen nach wie vor eine Reihe von Spielern mit Profi-Erfahrungen oder zumindest vielen Einsätzen in der Regionalliga. Zu denen gehört der ehemalige Illertisser Torhüter Felix Thiel, der im Winter vom Landesligisten Oberweikertshofen zu Türk Gücü gewechselt ist.

„Wichtig wird es sein, den Schalter umzulegen“, sagt Co-Trainer Timo Räpple auch mit Blick auf den Pokalsieg gegen Ingolstadt am vergangenen Samstag: „Die Jungs dürfen nicht glauben, dass das jetzt gegen den Tabellenletzten kein Problem ist, weil sie zuletzt einen Drittligisten geschlagen haben. Im Gegenteil: auch diesmal ist nur mit hundertprozentiger Einstellung etwas zu holen.“

Nico Fundel wird wegen Kniebeschwerden ausfallen, Marin Pudic war die vergangenen Tage krank. Wenigstens ist Max Zeller auf dem Weg der Besserung, während Gökalp Kilic und Lasse Jürgensen erneut nicht dabei sind.