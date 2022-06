Fußball

09.06.2022

Johnny Schewetzky kommt mit dem SV Beuren zurück nach Kettershausen

Inzwischen trägt Johnny Schewetzky das Trikot des SV Beuren und mit dem will er über die Relegation in die Bezirksliga aufsteigen. Das Spiel in Kettershausen ist für ihn aber nicht nur deswegen ein ganz besonderes.

Lokal Johnny Schewetzky hat viele sportliche und familiäre Verbindungen ins Unterallgäu. Doch als Spielertrainer des SV Beuren will er dort am Samstag eine Mission erfüllen.

Von Pit Meier

Wenn Johnny Schewetzky am Samstag nach Kettershausen kommt, dann ist das so etwas wie eine sportliche und persönliche Heimkehr für den Spielertrainer des SV Beuren. Schewetzky hat selbst schon für Kettershausen gespielt, bevor er für zwei Jahre zum TSV Buch wechselte. Dann kehrte er zur Mannschaft aus der Gemeinde im Landkreis Unterallgäu zurück und war dort vier Jahre lang Spielertrainer. Unter anderem seinen Toren hat es der Verein zu verdanken, dass beispielsweise in der Saison 2017/18 der stolze FV Weißenhorn in die Sicherheitsliga abgestiegen ist und der ebenfalls gefährdete TSV Kettershausen in der Kreisliga A Iller blieb. Viele Verwandte von Johnny Schewetzky leben in Kettershausen, seine Cousine Susanne war dort sogar Bürgermeisterin und zu vielen der alten Kameraden im Verein pflegt der Spielertrainer des SV Beuren immer noch einen guten und engen Kontakt: Zu Felix Walter zum Beispiel und zu Kapitän Max Maier.

