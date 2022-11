Kein Sieger beim emotionalen Gipfeltreffen im Ulmer Donaustadion

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball und der TSV Steinbach Haiger trennen sich 2:2. Über 4700 Fans sehen ein packendes Spiel – und einen Aufreger kurz vor dem Schlusspfiff.

Fußballherz, was willst du mehr. Diese Partie hatte alles, was man sich für ein Spitzenspiel wünscht. Beste Stimmung auf den Rängen, zwei Mannschaften auf Augenhöhe, packende Zweikämpfe, geniale Momente und umstrittene Szenen, Engagement und Leidenschaft.