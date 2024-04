Fußball

vor 50 Min.

Keine Tore im Duell der Nachbarn: TSV Pfuhl hadert mit Chancenverwertung

Plus Der TSV Pfuhl lässt im Derby der Kreisliga A Donau gegen den SV Nersingen hochkarätige Chancen aus. Die Gäste warten weiter auf den nächsten Sieg.

Von Oliver August

In der Fußball-Kreisliga A Donau hat der SV Nersingen ein mühsames 0:0 im Derby beim TSV Pfuhl errungen – immerhin ein erster Punkt nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge. Andi Aust, der als Trainer den erkrankten Benjamin Reiser vertrat, war dennoch zufrieden mit seiner Mannschaft: „Es war sicherlich nicht der erhoffte Befreiungsschlag, aber ein Schritt in die richtige Richtung.“

Das kann man sicher so sehen, denn in puncto Willen und Engagement gab es nichts zu bemängeln, spielerisch allerdings ist beim Tabellendritten jede Menge Luft nach oben. Während des ersten Durchgangs bot sich den Zuschauenden eine Partie auf Augenhöhe. Die ersten beiden Möglichkeiten hatten die Gäste durch Nils Kroll (14.) und Kevin Rathgeber (19.). Die Hausherren gestalteten danach das Spiel ausgeglichen, kamen aber zu keinen nennenswerten Torchancen. Das sollte sich in Durchgang zwei grundlegend ändern.

