Keine Zeit für Experimente: SSV Ulm 1846 Fußball will ins Pokalfinale

Am Dienstag kämpft der SSV Ulm 1846 Fußball gegen den TSV Essingen um den Einzug ins Finale des Verbandspokals. Die Spatzen sind klarer Favorit, haben aber Respekt vor dem Verbandsligisten.

Das Ziel ist klar: Der SSV Ulm 1846 Fußball will zum fünften Mal in Folge ins Finale des WFV-Pokals. Auf dem Weg nach Stuttgart soll am Dienstag (ab 17.15 Uhr) im Halbfinale mit dem Verbandsligisten TSV Essingen die letzte Hürde übersprungen werden. Auf den ersten Blick sind die Spatzen als Regionalliga-Zweiter und Rekordsieger dieses Wettbewerbs klarer Favorit. Aber Trainer Thomas Wörle warnt vor dem ambitionierten Team von der Ostalb.

Für den Chefcoach ist klar: Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für Experimente. Auch wenn sein Team derzeit mitten im Aufstiegskampf zur 3. Liga steckt, die Belastung immens ist, baut er in Essingen auf Bewährtes. "Für Essingen ist es das Spiel des Jahres, für uns eine schwere Aufgabe. Wir wollen das sehr seriös angehen, werden daher nicht wild durchwechseln. Unser großes Ziel ist das Endspiel. Daher nehmen wir auch diese Partie total ernst. Ich habe den Gegner schon gesehen: Essingen hat seine Stärken", sagt Wörle. In ihren Ligen haben sich beide Kontrahenten am Oster-Wochenende schon einmal warmgeschossen: Ulm gewann das Derby gegen den VfR Aalen mit 4:1, Essingen besiegte den VfB Friedrichshafen sogar mit 7:0. Das flößt den Spatzen durchaus Respekt ein. Auch Torwart Christian Ortag meint: "Wir dürfen den Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen."

TSV Essingen (Verbandsliga Württemberg) 1. Runde: TV Echteringen - TSV Essingen 0:2

2. Runde: TSV Weilimdorf - TSV Essingen 1:4

3. Runde: TSV Essingen - TSG Backnang 1:0

Achtelfinale: TSV Essingen - Spfr Dorfmerkingen 2:0

Viertelfinale: FSV Hollenbach - TSV Essingen 0:3

SSV Ulm 1846 Fußball (Regionalliga Südwest) 1. Runde: TSV Nusplingen - SSV Ulm 1846 Fußball 1:11

2. Runde: SV Mietingen - SSV Ulm 1846 Fußball 0:8

3. Runde: VfB Friedrichshafen - SSV Ulm 1846 Fußball 0:6

Achtelfinale: TV Darmsheim - SSV Ulm 1846 Fußball 0:1

Viertelfinale: FSV Bietigheim-Bissingen - SSV Ulm 1846 Fußball 1:3

Bis zum März war mit Stephan Baierl ein Ex-Ulmer Trainer in Essingen

Gegner Essingen startete mit großen Zielen in die Saison, musste seine Aufstiegsambitionen aber mittlerweile begraben. Als Tabellenfünfter beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Hollenbach bereits neun Punkte. Aber eben jenen FSV Hollenbach hatte man im Halbfinale des WFV-Pokals mit 3:0 aus dem Weg geräumt. Berührungspunkte gibt es einige zwischen dem gastgebenden TSV und den Spatzen. Bis Anfang März war dort noch Stephan Baierl als Cheftrainer tätig, dann musste er nach anhaltender sportlicher Talfahrt vorzeitig gehen. Baierl hat eine lange Ulmer Vergangenheit, war beim SSV zunächst Co-Trainer unter Paul Sauter, später Trainer und Sportlicher Leiter. In der Winterpause dieser Saison hätte Essingen beinahe auch Ulms Routinier Anton Fink verpflichtet. Dem Vernehmen nach waren die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten, scheiterten aber kurz vor dem Abschluss. Zudem steht beim Verbandsligisten mit dem 27-jährigen Jonas Gebauer ein Weißenhorner im Tor, der unter anderem im Nachwuchs des SSV Ulm 1846 Fußball groß geworden ist.

Im Finale am 21. Mai warten die Stuttgarter Kickers

Bei den Spatzen war über die Feiertage vor allem Regeneration angesagt. Das Programm ist seit Wochen eng getaktet. Ortag sagt: "Wir haben momentan eigentlich nur Endspiele. Wir wissen genau, dass wir uns nichts erlauben dürfen. Aber im Pokal waren wir die letzten Jahre immer stark." Elf Mal haben die Spatzen den Wettbewerb um den Verbandspokal mittlerweile gewonnen, den zwölften Titel haben sie fest im Visier. Der Finalgegner steht bereits fest: Oberligist Stuttgarter Kickers. Ausgetragen wird das Endspiel in Stuttgart am 21. Mai 2022 im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ und wird in der großen ARD-Konferenz live im Free-TV übertragen.