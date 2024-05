Kreisliga A Iller: Der SV Oberroth feiert die Meisterschaft

Ein Punkt hätte gegen Esperia Neu-Ulm zum Wiederaufstieg in die Kreisliga A Iller gereicht, aber der Tabellenführer gewinnt sogar.

Die Ausgangslage vor dem Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B Iller war klar: Tabellenführer SV Oberroth brauchte am vorletzten Spieltag beim Verfolger Esperia Neu-Ulm noch einen Punkt, um die Meisterschaft und sofortigen Wiederaufstieg perfekt zu machen. Am Ende gewann Oberroth sogar mit 2:1 und feierte ausgelassen den Titelgewinn.

Die Gäste bekamen bei ihrem ersten Angriff einen Handelfmeter gepfiffen. Simon Leinfelder ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und schoss Oberroth bereits ein gutes Stück in Richtung Meisterschaft (19.). Von Esperia kam während des ersten Durchgangs überraschend wenig. Besser machte es Oberroth: Der Schuss von Florian Pistel konnte von Torhüter Marvin Mayer nur vor die Füße von Marc Dorner geklärt werden, der keine Mühe hatte. zum 2:0 einzuschieben (45.+1). SVO-Trainer Dennis Aust sprach hinterher von einer „gnadenlosen Effektivität“ seines Teams. Dem genügten schließlich anderthalb Chancen zu zwei Toren.

Nach dem Seitenwechsel schienen die Gastgeber begriffen zu haben, dass es für sie um die letzte Chance auf die Meisterschaft ging. Leon Hofmann verfehlte in der 54. Minute aus etwas spitzem Winkel das Gehäuse. Sein Teamkollege Naci-Enes Yilmaz machte es zwei Minuten besser und verkürzte auf 1:2. Jetzt hatte Esperia Lunte gerochen und drückte auf den Ausgleich. Doch Top-Torjäger Lorenzo Loris Stabile vergab zwei Mal aus aussichtsreichen Positionen (59., 66.). Für die Oberrother ergaben sich in der Folge noch einige vielversprechenden Kontergelegenheiten, die aber alle ungenutzt blieben, was Trainer Aust als klitzekleinen Makel sah: „Bei unseren Kontern hätten wir die Partie klar machen können, aber alles in allem haben wir im zweiten Spielabschnitt alles in die Waagschale geworfen und uns super dagegen gestemmt.“