Kreisliga A Iller: Der SV Tiefenbach macht in Weißenhorn kurzen Prozess

Plus Nach einem klaren 5:0 beim FV Weißenhorn stürmt der SV Tiefenbach an die Tabellenspitze der Kreisliga A Iller. Elias Wekemann trifft gleich dreimal.

Von Oliver August

Mit einem deutlichen 5:0-Erfolg beim FV Weißenhorn setzt sich der SV Tiefenbach zum Saisonauftakt an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Iller. Nach holprigem Beginn beider Teams brauchte es einen kapitalen Abspielfehler des Weißenhorners Dennis Lindenthal, um die Angriffsmaschinerie der Gäste in Gang zu setzen. Nutznießer war in diesem Fall Elias Wekemann, der zur Führung traf (21.). Fortan lief das Spiel der Gäste wie am Schnürchen, der starke Neuzugang Robin Pass setzte mit seinem abgefälschten Schuss das nächste Ausrufezeichen zum 2:0 (30.).

Diese Situationen waren für beide Trainer die Knackpunkte der Partie. Tiefenbachs Übungsleiter Christoph Schregle meinte: „Das waren so etwas wie die Dosenöffner für unser Spiel.“ Sein Amtskollege Philipp Stefanic sagte: „Nach solchen Aktionen wird es dann schwer, wieder zurückzukommen bei dieser Hitze.“ In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gelang Wekemann das 3:0 gegen die unsortierte und schläfrige Abwehr der Einheimischen.

