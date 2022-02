Landesliga: Ein bekanntes Gesicht kehrt zum TSV Buch zurück

Plus Für den TSV Neu-Ulm und den TSV Buch beginnt die zweite Saisonhälfte der Landesliga. Die Ausgangslagen der beiden Vereine könnten unterschiedlicher kaum sein.

Vor dem Rückrundenstart trennen die beiden bayerischen Vertreter in der württembergischen Landesliga Welten. Während beim TSV Buch eitel Sonnenschein herrscht, bläst dem TSV Neu-Ulm der Wind kräftig ins Gesicht.