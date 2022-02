Lange Verletztenliste: Deshalb ist die Stimmung bei den Spatzen trotzdem gut

Plus Für den SSV Ulm 1846 Fußball beginnt am Samstag beim FC Rot-Weiß Koblenz die zweite Saisonhälfte. Die Spatzen träumen vom Aufstieg, Druck machen sie sich aber nicht.

Sein kleiner weißer Notizzettel wird allmählich zum Kult. Woche für Woche kramt ihn Thomas Wörle beim Mediengespräch aus der Jackentasche, handschriftlich hat er darauf die Namen derjenigen Spieler notiert, die bei der nächsten Partie fehlen werden. Und die Liste ist auch vor dem Auftakt der zweiten Saisonhälfte in der Regionalliga Südwest am Samstag (14 Uhr) beim FC Rot-Weiß Koblenz noch nicht arg viel kürzer geworden als sie es kurz vor der Winterpause Mitte Dezember war.