Liga sagt Auswärtsspiel des SSV Ulm 1846 Fußball am Wochenende ab

Plus Am Samstag hätte der SSV Ulm 1846 Fußball gegen die SVG Freiberg gespielt. Die Partie wurde schon frühzeitig abgesagt, das wirft Fragen auf.

Die Nachricht von der Spielabsage überraschte am Donnerstagabend viele. Die Regionalliga Südwest verkündete schon frühzeitig, knapp 44 Stunden vor dem Anpfiff, dass das Auswärtsspiel des SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag bei der SVG Freiberg nicht stattfinden wird. Offizieller Grund: Unbespielbarkeit des Platzes.

Die Partie wäre nicht in Freiberg selbst, sondern in Nöttingen, mehr als 70 Kilometer entfernt, ausgetragen worden. Dorthin war das Duell der Spatzen mit dem Aufsteiger schon vor längerer Zeit aus Sicherheitsgründen verlegt worden, weil man ein erhöhtes Zuschaueraufkommen erwartet hatte. Die Spielflächen in Nöttingen, heißt es in einer Mitteilung der Liga, seien nun durch die zuständige Platzkommission begutachten worden. Wörtlich begründet die Liga: "Aufgrund von starkem Regenfall, der voraussichtlichen Wetterlage der kommenden beiden Tage, wonach weiter starke Niederschläge folgen sollen, und der daraus resultierenden Unbespielbarkeit der Spielflächen, kam die Platzkommission zum Ergebnis, dass das Spiel nicht stattfinden kann."

Gespielt worden wäre nicht in Freiberg, sondern in Nöttingen

Die Spatzen haben demnach ein spielfreies Wochenende, bevor es dann am Dienstagabend (19 Uhr) im Donaustadion gegen den VfR Aalen weitergeht. "Das ist brutal schade, wir wollten uns eigentlich so schnell wie möglich rehabilitieren", sagte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele am Donnerstagabend. Nach dem 1:4 vergangenen Samstag gegen den FSV Frankfurt brannten die Ulmer auf Wiedergutmachung. Als möglicher Nachholtermin steht Dienstag, 18. April, im Raum. "Das muss aber noch final bestätigt werden", meinte Thiele.

Kurios: Nur sechs Kilometer weiter, nordwestlich von Nöttingen, treten am Samstag in der Oberliga Baden-Württemberg die Stuttgarter Kickers zum Auswärtsspiel beim ATSV Mutschelbach an. Die Partie ist noch angesetzt. Witterungsbedingungen hin oder her.