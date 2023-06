Max Brandt kommt aus dem hohen Norden zum SSV Ulm 1846 Fußball

Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball verstärkt sich in der Offensive mit Max Brandt. Der 22-Jährige kommt von Teutonia Ottensen aus der Regionalliga Nord.

Wenige Tage vor dem Trainingsauftakt hat Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball einen weiteren Neuzugang vermeldet. Der 22-jährige Max Brandt kommt vom Nord-Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen aus Hamburg und unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Brandt wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet, wechselte in der U19 zum FC St. Pauli und sammelte dort in der U23-Mannschaft die ersten Regionalliga-Erfahrungen. Vergangenen Sommer folgte der Wechsel zum FC Teutonia, bei dem er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 42 Spiele absolvierte, sieben Tore erzielte und elf Treffer vorbereitete. Außerdem gewann er mit dem Team, dem neuen Klub von Illertissens Ex-Kapitän Fabio Maiolo, den Landespokal Hamburg. Für die U-Nationalmannschaften des DFB bestritt der gebürtige Braunschweiger 17 Länderspiele.

Das sagt Geschäftsführer Markus Thiele über den Neuzugang

Ulms Geschäftsführer Markus Thiele sagt über den Neuzugang: „Max hat eine hervorragende Ausbildung genossen und in dieser Saison seine Qualitäten in der Regionalliga unter Beweis gestellt. Er ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der gut zu unserer Mannschaft passen wird. Er erfüllt unser gesuchtes Profil für die Offensive.“ Brandt freut sich auf seine Zeit bei den Spatzen und meint: „Vom ersten Moment an habe ich mich in den Verein und das Donaustadion verliebt. Die Gespräche mit der Sportlichen Leitung und dem Trainer waren sehr gut. Nun freue ich mich, die Mannschaft und die Fans kennenzulernen und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen.“