Fußball

vor 48 Min.

Mehr geht nicht: Im Ulmer Donaustadion trifft der Erste auf den Zweiten

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Beim SSV Ulm 1846 Fußball ist die Stimmung nach wie vor bestens. Das soll auch nach dem Spitzenspiel gegen den TSV Steinbach Haiger so bleiben.

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt in der Regionalliga den TSV Steinbach Haiger und erwartet eine große Kulisse. Wie Trainer Thomas Wörle das Duell angehen will.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Der letzte Spieltag der Hinrunde in der Regionalliga Südwest, Durchgang Nummer 17, könnte packender gar nicht sein. Das Beste kommt zum Schluss. Denn mit dem TSV Steinbach Haiger empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag (14 Uhr) den ärgsten Verfolger im Donaustadion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

