Fußball

15:21 Uhr

Mehr Platz, neues Konzept: Ulmer Spatzen stocken im VIP-Bereich auf

Plus Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball baut einen VIP-Bereich, der doppelt so vielen Gästen Platz bietet wie bisher. Wie die weiteren Arbeiten im Donaustadion laufen.

Von Stephan Schöttl

Der Mensch, heißt es in einer Redewendung, wächst mit seinen Aufgaben. Der SSV Ulm 1846 Fußball ist so ein klassisches Beispiel dafür. Mit dem sportlichen Erfolg werden die Ansprüche größer, sportliche wie wirtschaftliche. Und die gesellschaftliche Bedeutung der Spatzen in der Region ist längst nicht mehr zu unterschätzen. Rund um die Heimspiele der Spatzen werden Kontakte geknüpft, Netzwerke gepflegt und Geschäfte gemacht. Das Business mit dem Business, meint SSV-Geschäftsführer Markus Thiele, sei mittlerweile für einen Verein „überlebensnotwendig“.

Das unterstreicht der Klub mit einem seiner neuesten Projekte: Im Donaustadion entsteht in den kommenden Monaten ein neuer VIP-Bereich. Schick soll er werden – zweistöckig, mit Glasfront, errichtet in Holzständerbauweise. Bis der neue Business-Club im Laufe der Rückrunde eröffnet werden kann, weichen die Ulmer mit ihren Sponsoren und Ehrengästen in ein großes, weißes Zelt auf dem Hartplatz bei der Jahnhalle gegenüber des Stadions aus. In Gesprächen mit dem Hauptverein habe man sich schnell auf diesen gewissermaßen aber auch alternativlosen Standort geeinigt.

