Mit zwei Neuen startet der SSV Ulm 1846 Fußball ins Jahr 2024

Plus Stürmer Thomas Kastanaras und Verteidiger Philipp Strompf stoßen in der Winterpause zum SSV Ulm 1846 Fußball. Wie der Trainingsauftakt bei den Spatzen lief.

Von Stephan Schöttl

Die Laune war gut, die Pause seit dem letzten Pflichtspiel wenige Tage vor Weihnachten dafür ungewöhnlich kurz. Nur 13 Tage hatten die Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball nach der 1:2-Auswärtsniederlage beim 1. FC Saarbrücken frei. Am ersten Werktag des neuen Jahres ging es für die Drittliga-Kicker schon wieder raus auf den Trainingsplatz. In nicht einmal drei Wochen steht bereits der Auftakt der zweiten Saisonhälfte mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching an. In den kommenden Übungseinheiten geht es für Chefcoach Thomas Wörle und dessen Trainerstab darum, die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde zu schaffen und den Fokus wieder auf die sportlichen Ziele zu richten. Zum Trainingsauftakt drehten sich viele Gespräche noch um die vergangenen Tage, um den Kurzurlaub mit Freunden oder Weihnachten mit Familie und Kindern. Die Spieler hatten sich jedenfalls auf dem Weg vom Umkleidetrakt des Donaustadions hinüber zum Trainingsplatz hinter der Gegentribüne einiges zu erzählen.

Mit dabei waren zwei neue Gesichter. Schon vor einigen Wochen hatten sich die Spatzen die Dienste von Verteidiger Philipp Strompf gesichert. Der 25-Jährige stand noch bis Ende Dezember beim schwedischen Zweitligisten Vasteras FK unter Vertrag, hatte aber in der Vergangenheit bereits gelegentlich beim SSV mittrainiert und als Probespieler das Testspiel gegen den Karlsruher SC im November absolviert. Ausgebildet wurde Strompf beim KSC und beim SV Sandhausen. Im weiteren Verlauf seiner Karriere spielte er unter anderem für Eintracht Braunschweig. Auch in der Zweiten Bundesliga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

