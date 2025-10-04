Moritz Glasbrenner verliert sein letztes Spiel als Cheftrainer des SSV Ulm 1846 Fußball

In seinem vierten und mit hoher Wahrscheinlichkeit letzten Drittliga-Spiel als Interimstrainer des SSV Ulm 1846 Fußball hat es Moritz Glasbrenner doch noch erwischt. Nach zuvor zwei Siegen und einem Unentschieden unter seiner sportlichen Verantwortung verloren die Spatzen am Samstagnachmittag beim FC Ingolstadt verdient mit 1:4. Ihren neuen Cheftrainer wollen die Ulmer in den nächsten Tagen vorstellen.

Ingolstadt war bereits zu Beginn die bessere Mannschaft, nach etwas mehr als fünf Minuten brannte es zum ersten Mal lichterloh vor dem Tor der Spatzen. Nach einer Flanke von rechts schlug Luis Görlich am Ball vorbei, Gustav Christensen kam dadurch frei zum Schuss und Torhüter Christian Ortag lenkte den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten. Doch die Ulmer überstanden den Anfangsdruck der Schanzer und hatten in der 11. Minute ihren ersten Hochkaräter. Beim Abschluss von Elias Löder klärte FVI-Schlussmann Kai Eisele zwar mit dem Fuß, aber ähnlich spektakulär wie kurz zuvor Ortag.

Eigentlich dominierten die Gäste in dieser Phase spielerisch ebenso klar wie ihre mehr als 1400 mitgereisten Fans akustisch von Anfang an auf den Rängen des Audi-Sportparks, in den insgesamt nur 4600 Zuschauer und Zuschauerinnen gekommen waren. Trotzdem ging Ingolstadt zu diesem Zeitpunkt überraschend in Führung. Die Ulmer Abwehr ließ den Gegner ungestört kombinieren, Marcel Costly ließ Marcel Seegert aussteigen und hatte dann freie Schussbahn (22.).

Beide Mannschaften spielten jetzt mit weit geöffnetem Visier, nach vorne sah das auch bei den Ulmern recht gefällig aus. In der Abwehr waren sie allerdings anfällig und beim Ausgleich profitierten sie von einem etwas zweifelhaften Pfiff. Der am Boden liegende Linus Rosenlöcher bekam den Ball an die Hand, Schiedsrichter Ben Henry Uhrig gab den Elfer und Leon Dajaku verwandelte ihn zum 1:1 (32.).

Mit diesem Ergebnis hätte Ulm viel besser leben können als die abstiegsgefährdeten Ingolstädter. Die drückten in der zweiten Halbzeit deswegen das Gaspedal weiter voll durch und sie wurden schnell belohnt: Ecke von rechts, Simon Lorenz springt viel höher als Seegert und wuchtet den Ball mit dem Kopf zum 2:1 ins Netz (50.). Unmittelbar danach scheiterte erneut Lorenz auch noch am Aluminium (53.) – die Ulmer Wackel-Abwehr stand jetzt unter Dauerdruck, Entlastung gab es über lange Zeit nur selten. Ingolstadt dominierte die Partie nach der Halbzeit klar und suchte die Entscheidung in Form eines dritten Treffers. Der fiel aber zunächst nicht, die Tür blieb deswegen über lange Zeit noch einen Spalt weit offen für die Ulmer und die intensivierten in den letzten Minuten ihre Bemühungen wieder ein bisschen. Doch ein Tor von Paul-Philipp Besong wurde wegen Abseits nicht anerkannt (82.). Costly schlug kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer an diesem Samstagnachmittag die Tür dann doch zu für die Ulmer (87.). Das 4:1 durch Davide Sekulovic in der Nachspielzeit war nur noch eine Randnotiz.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Görlich, Seegert, David, Kölle – Dressel, Brandt (46. Westermeier) – Chessa (60. Besong), Löder (75. Scholze), Dajaku (60. Brown) – Becker (46. Röser).