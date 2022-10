Fußball

Nach 1:7-Pleite: Rafael da Silva ist nicht mehr Trainer beim TSV Langenau

Plus Am Wochenende verlor der TSV Langenau in der Fußball-Bezirksliga mit 1:7 gegen den SC Türkgücü Ulm. Einen Tag später hat die Pleite personelle Konsequenzen.

Von Stephan Schöttl

Mit großen Ambitionen ist der TSV Langenau im August in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Auch unter den Konkurrenten galt die Mannschaft, Vorjahresdritter und amtierenden Bezirkspokal-Champion, als haushoher Favorit auf Titel und Aufstieg. Doch seit drei Spielen ist der TSV Langenau sieglos. Zuletzt gab es sogar eine 1:7-Klatsche beim SC Türkgücü Ulm. Das hat jetzt personelle Konsequenzen. Am Montag stellten Rafael da Silva und Co-Trainer Patryk Brachmann ihre Ämter zur Verfügung.

