Nach 766 Tagen: So erlebte Hendrik Hansen sein Comeback auf dem Rasen

Plus Hendrik Hansen feierte gegen Worms ein Comeback nach über zwei Jahren Verletzungspause. Am Samstag spielt er mit dem SSV Ulm 1846 Fußball gegen Hoffenheim II.

766 Tage. Zwei Jahre und etwas mehr als ein Monat. Die Leidenszeit des Hendrik Hansen war lange. Richtig lange. Am vergangenen Sonntag feierte der 28-jährige Innenverteidiger sein ersehntes Pflichtspiel-Comeback auf dem Fußballplatz. „Es war für mich ein sehr bewegender Moment“, sagt er.