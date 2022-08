Fußball

Nach dem Abstieg übernimmt beim TSV Pfuhl ein echtes Urgestein

Ein bitterer Moment: Der TSV Pfuhl steigt nach einem 1:6 im Relegationsspiel gegen den FKV Neu-Ulm in die Kreisliga B ab.

Lokal Sven Küchle spielt schon seit der Jugend beim TSV Pfuhl. Nun will er den Klub als Trainer aus der Kreisliga B wieder nach oben führen.

Von Stefan Kümmritz

Sven Küchle ist beim TSV Pfuhl ein echtes Urgestein. Einer, der seit seinem neunten Lebensjahr bei den Fußballern ist, alle Jugendmannschaften durchlaufen, in der ersten und zweiten Mannschaft gespielt, jahrelang die zweite Garnitur trainiert und als Co-Trainer in der „Ersten“ gewirkt hat. Küchle hat alle Höhen und Tiefen der Kicker miterlebt. Im Moment sind die Pfuhler im Tief, denn sie sind in die Kreisliga B abgestiegen.

