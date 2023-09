Fußball

vor 16 Min.

Nach der Länderspielpause geht es für die Spatzen zum Südwest-Gipfel

Der SSV Ulm 1846 Fußball punktet in dieser Saison vor allem mit mannschaftlicher Geschlossenheit. Der soll auch in Mannheim mögliche qualitative Unterschiede wettmachen.

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball spielt in der 3. Liga am Sonntag bei Waldhof Mannheim. Die Vorfreude aufs Duell der Traditionsvereine ist nicht nur bei den Fans groß.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Auch das war neu für den SSV Ulm 1846 Fußball im Profi-Geschäft: Für die Länderspielpause in der vergangenen Woche setzten die drei höchsten Spielklassen Deutschlands ihren Betrieb aus. Spielfrei hatten die Spatzen allerdings nicht. Erst bestritten sie ein Testspiel gegen den Zweitligisten FC Schalke 04 (2:4), dann ging es im Wettbewerb um den WFV-Pokal zum Pflichtspiel nach Ravensburg (3:0). Am Sonntag (16.30 Uhr) ist jetzt wieder Liga-Alltag angesagt: Ulm ist zu Gast beim SV Waldhof Mannheim, einem Traditionsverein, der von 1983 bis 1990 sogar in der Bundesliga kickte.

Die Ausgangslage

Die Pause war für den SSV Ulm 1846 Fußball ungewohnt. Trainer Thomas Wörle sagt aber auch: „Es war kein Problem, weil wir die Zeit sehr gut überbrückt haben. Wir hatten keinen Leerlauf und waren beschäftigt.“ Das Testspiel gegen Schalke habe der Mannschaft „unheimlich gutgetan“. Gerade den Spielern, die zuletzt noch nicht richtig im Rhythmus waren. Wörle: „Wir spüren jetzt aber schon, dass es ab Sonntag wieder was anderes ist. Dieses Südwest-Derby ist ein Highlight für uns.“ Es ist das Duell des Neunten aus Mannheim (7 Punkte/9:9 Tore) mit dem Fünften aus Ulm (8/8:5). Es läuft gut für den SSV, der Coach sieht sein Team trotzdem weiterhin in der Rolle des Außenseiters. Er sagt: „Wir sind qualitativ in dieser Liga vielen Gegnern unterlegen und müssen das mit Teamgeist wettmachen. Das haben wir bis jetzt gut gemacht, aber jetzt wartet die nächste Herausforderung.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen