Fußball

vor 18 Min.

Nach der Länderspielpause werden in Ulm die Zügel wieder angezogen

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball kommt selbstbewusst aus der Länderspielpause. Vor Schneefall haben die Spatzen keine Angst, vor dem SC Freiburg II zumindest Respekt.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Der 2:0-Sieg gegen den Zweitligisten Karlsruher SC war für den SSV Ulm 1846 Fußball die beste Medizin, um nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder Mut zu schöpfen für die nächsten Aufgaben in der 3. Liga. „Natürlich haben beim KSC ein paar Spieler gefehlt, bei uns aber auch. Das Ergebnis ist das eine, das andere ist die Art und Weise, wie wir uns verkauft haben. Es war insgesamt positiv“, sagt Spatzen-Trainer Thomas Wörle. Die Länderspielpause kam für den Aufsteiger zum richtigen Zeitpunkt. Für Körper und Geist. Der Chefcoach meint: „Wir haben schon 15 Spiele in der 3. Liga gemacht und einiges erlebt. Jetzt hatten wir mal die Möglichkeit, kurz vom Gas zu gehen, durchzuatmen und das Erlebte zu verarbeiten.“ Seit ein paar Tagen werden die Zügel wieder angezogen, am Samstag (16.30 Uhr) ist der SC Freiburg II zum nächsten Heimspiel zu Gast im Donaustadion.

Weil dort die vom Deutschen Fußballbund ( DFB) geforderte Rasenheizung fehlt, war die Partie bekanntlich zunächst in der Centus-Arena in Aalen, dem offiziellen Ausweichstadion der Ulmer, angesetzt worden. Dann einigte sich der SSV mit Verband und Gegner darauf, doch zu Hause zu spielen. Ausgerechnet am Wochenende ist nun der erste Schnee dieses Winters angesagt. Doch Wörle macht sich deshalb keine großen Sorgen: „Wir freuen uns sehr, dass wir zu Hause spielen können, und das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Es wird langsam natürlich winterlich, da kann alles passieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wie aus dem Nichts plötzlich eine riesige Schneewand kommt. Ich glaube, wir können hier unter guten Bedingungen spielen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen