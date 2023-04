Fußball

19:01 Uhr

Nersingens Christopher Wirth erledigt den SV Thalfingen im Alleingang

Plus Beim 6:2 des SV Nersingen in der Kreisliga A Donau erzielt Christopher Wirth gegen Thalfingen alle Tore seines Teams - als Geschenk für den scheidenden Trainer.

Der SV Nersingen hat das bayerische Derby in der Fußball-Kreisliga A Donau gegen den SV Thalfingen deutlich mit 6:2 für sich entschieden. Christopher Wirth war dabei der Spieler des Tages, denn er erzielte alle sechs Treffer für seinen SV Nersingen.

Den besseren Start in die Partie erwischte allerdings der SV Thalfingen. Doch außer einer optischen Überlegenheit sprang dabei nichts heraus. In einigen Szenen fehlte den Gästen die Genauigkeit und vor allem an der Zielstrebigkeit mangelte es. Die Hausherren kamen nur ganz allmählich ins Spiel, aber sie hatten dennoch die besseren Möglichkeiten. Die erste verbuchte Niklas Junginger, dessen Schuss von SVT-Keeper Rudi Heinz gerade noch so zur Ecke geklärt wurde (19.). Danach war es eine offene Partie mit viel Mittelfeldgeplänkel, aber ohne aufregende Aktionen.

