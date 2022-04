Neu-Ulm und Buch trennen sich 1:1, die Trainer nennen das "leistungsgerecht"

Im Landesliga-Derby teilen der TSV Buch und der TSV Neu-Ulm die Punkte. Das 1:1 schadet dem einen nicht, hilft dem anderen aber auch nicht wirklich weiter.

Dem einen schadet es nicht, dem anderen hilft es nicht wirklich weiter. Mit einem 1:1-Unentschieden endete das bayerische Landesliga-Derby zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem TSV Buch. „Das ist leistungsgerecht", gaben beide Trainer hinterher unisono zu Protokoll.

Neu-Ulms Cem Staiger und Harry Haug vom TSV Buch sahen eine umkämpfte, aber keineswegs unfaire Partie vor 125 Zuschauern. Obwohl die Hausherren im ersten Spielabschnitt Vorteile hatten, kam Buch zur ersten nennenswerten Möglichkeit. Timo Leitner war dabei frei vor Torhüter Etjen Sulejman aufgetaucht. Der wehrte den Ball zur Ecke ab und hatte im Anschluss Glück, dass Maximilian Merkel am zweiten Pfosten nur um Haaresbreite zu spät kam (14.). Acht Minuten später konnte Neu-Ulms Alexandro Casullo nur durch ein Foul im Gästestrafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfer brachte Lukas Kögel zur 1:0-Führung sicher im Tor von Benjamin Maier unter. Vor dem Seitenwechsel verzeichneten beide Mannschaften nichts Nennenswertes mehr. Ein Schuss von Oliver Schlotter stellte Maier vor keine Probleme (35.). Im Gegenzug lief der Ball ungehindert durch den Neu-Ulmer "Fünfer", ehe Sulejman das Leder zu fassen bekam.

Ein abgefälschter Schuss bringt den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren zur ersten Szene vor dem Gästetor. Auch hier war der Freistoß von Schlotte keine Herausforderung für den Bucher Schlussmann (56.). Ein abgefälschter Schuss von Maximilian Merkel brachte schließlich den 1:1-Ausgleich (63.). Neu-Ulms Torschütze Kögel wäre nach einer guten Stunde fast zur tragischen Figur geworden: Bei einem scheinbar groben, allerdings unabsichtlichen Foulspiel handelte er sich die Gelb-Rote Karte ein (68.). Sein TSV Neu-Ulm war aber in der Folge dem möglichen Siegtreffer trotzdem näher und ließ zwei herausragende Torchancen aus. Zunächst trat der eingewechselte Nico Patent freistehend über den Ball (78.), dann entschärfte Maier mit einer Glanztat einen ebenso sehenswerten Drehschuss von Pavle Grgic (90.). In der Nachspielzeit hatte auf der Gegenseite schließlich noch Merkel Pech, dass sein Schuss nur am Außennetz landete. „In unserer Situation war das leider zu wenig“, sagte Cem Staiger zur Punkteteilung.

TSV Neu-Ulm Sulejman – Gnann, Schuhmacher, Schweizer, M. Kurz – Schlotter (79. Passaro), Rupp, Beer (72. Patent), Casullo (57. N. Kurz) – Kögel, Ufschlag (86. Grgic).

TSV Buch Maier – Spann (57. J. Kurz), Zwar, Amann, Zott – Egle (75. Sailer), Merkel, Trum (46. Schrapp), Riedel – Leitner (46. Negele), Bolkart.