Neues aus der Bezirksliga: TSV Neu-Ulm und FC Burlafingen stellen die Weichen

Plus Beim TSV Neu-Ulm übernimmt ein neuer Abteilungsleiter das Ruder, der FC Burlafingen meldet einen Trainerwechsel - und begrüßt einen alten Bekannten.

Sie haben spielfrei, sind aber nicht im Winterschlaf. Zwei Neu-Ulmer Bezirksligisten nutzen die Tage vor Weihnachten, um die Weichen für ihre Zukunft zu stellen. Was den FC Burlafingen anlangt, geht es in erster Linie um die Monate bis zum Sommer, beim TSV Neu-Ulm hofft man von vorneherein auf eine möglichst langfristige Lösung.