Fußball

vor 17 Min.

Neues Jahr, alte Ziele: Trotz Höhenflugs bleibt der SSV Ulm bescheiden

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball ist in der 3. Liga weiter auf Erfolgskurs. Doch auch vor dem Spiel bei Arminia Bielefeld treten die Spatzen auf die Euphoriebremse.

Von Stephan Schöttl

Inzwischen muss Markus Thiele schon schmunzeln, wenn ihm wieder einmal die Frage nach dem Saisonziel gestellt wird. Der Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball drückt dann aber regelmäßig auf die Euphoriebremse. An der sportlichen Vorgabe, die zum Saisonstart der 3. Liga im Sommer 2023 ausgegeben worden war, hat sich nichts verändert. Daran können auch eine überaus erfolgreiche Hinserie und Platz drei in der Tabelle nichts rütteln. Nach dem 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching am Sonntag rechnet Thiele vor: Neun Punkte fehlen noch immer zum wahrscheinlich sicheren Klassenerhalt. „Wir gehen aktuell davon aus, dass 45 Zähler reichen, um drinzubleiben“, sagt Thiele. 36 haben die Ulmer bereits. Und womöglich kommen schon am Mittwochabend weitere Punkte dazu, wenn die Spatzen bei Arminia Bielefeld spielen (19 Uhr).

„Unsere Ziele haben sich nicht geändert, weil wir sie noch nicht erreicht haben. Wenn wir dann so weit sind, werden wir die Konstellation neu bewerten“, meint Thiele weiter. Doch selbst dann werden sie in Ulm vermutlich nicht zum gedanklichen Höhenflug ansetzen. Denn die Verantwortlichen geben sich in solchen Dingen lieber bodenständig. Thiele sagt: „Letztlich sind wir nach 22 Jahren zum ersten Mal wieder im Profifußball. Und das seit erst sechs Monaten. Es wäre vermessen, wenn wir jetzt zur Attacke blasen würden. Wir tun gut daran, wenn wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln.“

