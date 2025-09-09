Noch ein Mann für die Offensive des SSV Ulm 1846 Fußball

Das Transferfenster ist eigentlich schon geschlossen, beim Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball sind trotzdem noch zwei Personalentscheidungen gefallen. Mit dem zuletzt vereinslosen Leon Dajaku kommt ein Mann für das offensive Mittelfeld, Aleksandar Kahvic wird nach Slowenien ausgeliehen.

Den 24-jährigen Dajaku stellen die Spatzen vor als einen Mann, der 2020 mit dem FC Bayern München das Double gewonnen hat und an dieser Aussage ist ja auch nichts falsch. In der Bundesliga kam der gebürtige Waiblinger in dieser Saison allerdings lediglich zu zwei Kurzeinsätzen, im DFB-Pokal gehörte er mehrfach zum Kader, er spielte aber gar nicht. Trotzdem klingt sich seine Vita durchaus vielversprechend: Seine Stationen waren neben Bayern München der VfB Stuttgart, Union Berlin, der AFC Sunderland in England, St. Gallen in der Schweiz, Hajduk Split in Kroatien und zuletzt der Sharjah FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das sind unter dem Strich 43 Spiele in der dritten Liga, 32 in der englischen Championship und der League One, hinzu kommen 24 Partien für die deutschen U-Nationalmannschaften. Der Ulmer Geschäftsführer Markus Thiele ist davon überzeugt, einen guten Fang gemacht zu haben: „„Leon ist genau der Spielertyp, den wir noch gesucht haben. Er kann im offensiven Mittelfeld Chancen kreieren und unserem Spiel noch mehr Qualität geben.“

Der 21-jährige Stürmer Aleksandar Kahvic wechselt dagegen auf Leihbasis zum zweimaligen slowenischen Meister und Pokalsieger NK Domzale. Kahvic war vor rund einem Jahr nach Ulm gekommen. Er stand allerdings in lediglich 15 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte ein einziges Tor im Pokal.