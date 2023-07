Noch ein Neuzugang für Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball

In wenigen Tagen geht es für den SSV Ulm 1846 Fußball ins Trainingslager ins Allgäu. Kurz vorher gibt es noch einmal Verstärkung für die Offensive.

Die erste Woche Training haben die Kicker des Drittliga-Neulings SSV Ulm 1846 Fußball inzwischen hinter sich. Am Freitag (18.30 Uhr) steht nun in Albeck das erste Testspiel gegen den bayerischen Regionalligisten Würzburger Kickers an, kommende Woche geht es ins Trainingslager nach Oberstaufen. Nun wurde mit Léo Scienza noch ein weiterer Neuzugang präsentiert.

Der 24-Jährige wechselt vom 1. FC Magdeburg an die Donau und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Scienza wurde in seinem Heimatland Brasilien ausgebildet, wechselte 2019 zunächst nach Schweden und anschließend zur zweiten Mannschaft des FC Schalke 04. Für den 1. FC Magdeburg bestritt der linke Mittelfeldspieler, der auch die luxemburgische Staatsbürgerschaft besitzt, in der vergangenen Saison elf Spiele in der 2. Bundesliga, ein Spiel im DFB-Pokal sowie zehn Partien für die zweite Mannschaft.

Das sagt Ulms Geschäftsführer Markus Thiele über den Neuzugang

Spatzen-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Léo Scienza gibt uns in der Offensive nochmals mehr Möglichkeiten und wir freuen uns, dass er sich für den SSV entschieden hat. Nun gilt es, ihn schnell in die Mannschaft zu integrieren, sodass er uns helfen kann, unsere Ziele zu erreichen.“ Der Fußballer selbst meint über den SSV: "Meine Entscheidung für den Verein hat vor allem mit der Energie und Leidenschaft zu tun, die hier herrscht. Ich freue mich, wieder auf dem Platz alles geben zu können und meinen Teil dazu beizutragen. Ich werde hart arbeiten, um das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, zu rechtfertigen." (AZ)