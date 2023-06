Noch ein Neuzugang: Julian Kudala kommt vom VfB Stuttgart II nach Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fußball präsentiert einen weiteren Neuzugang für die neue Saison. Julian Kudala kickte zuletzt beim Regionalligisten VfB Stuttgart II.

Kurz vor dem Start der Vorbereitungsphase auf die neue Saison geht es beim Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball Schlag auf Schlag. Wenige Stunden nachdem der Verein am Freitag verkündet hatte, dass mit Bastian Allgeier ein junger Verteidiger nach zwei Jahren auf Leihbasis nun fest zu den Spatzen wechselt und bis Juni 2025 bleibt, wurde ein weiterer Neuzugang präsentiert.

Der 21-jährige Julian Kudala wechselt vom VfB Stuttgart II an die Donau und unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2026. Er ist im rechten Mittelfeld zu Hause und spielte zuletzt in den Nachwuchsleistungszentren des SSV Jahn Regensburg, des FC Augsburg und des VfB Stuttgart. Für die U23 des VfB absolvierte er in der abgelaufenen Saison 27 Spiele in der Regionalliga Südwest, dabei gelangen ihm vier Treffer und ebenso viele Vorlagen.

Der Neuzugang freut sich auf die Stimmung im Donaustadion

Ulms Geschäftsführer Markus Thiele bestätigt, dass Kudala schon länger im Fokus des SSV gestanden sei. Er sagt: "Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt. Mit seinem Tempo bringt Julian genau das mit, was wir in der 3. Liga benötigen. Gleichzeitig glauben wir, dass er sich bei uns noch weiterentwickeln kann.“ Kudala selbst berichtet von "sehr guten Gesprächen" mit Trainer Thomas Wörle und den Vereinsverantwortlichen und bezeichnet den Wechsel zum amtierenden Meister der Regionalliga Südwest als "nächsten Schritt" seiner Karriere. Kudala meint: "Ich möchte die Herausforderung in der 3. Liga annehmen, mich weiterentwickeln und der Mannschaft bestmöglich helfen. Ich freue mich besonders vor den Fans im Donaustadion zu spielen.“