vor 47 Min.

Positiver Corona-Test bei den Spatzen: Zwangspause für Trainer Thomas Wörle

Plus Die dritte Woche der Saisonvorbereitung muss der SSV Ulm 1846 Fußball ohne seinen Cheftrainer bestreiten. Thomas Wörle wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Von Stephan Schöttl

Am Freitag stand Thomas Wörle beim 2:0-Sieg seines SSV Ulm 1846 Fußball im Testspiel beim FC Bayern München II noch an der Seitenlinie. Kurz darauf fühlte er sich nicht mehr ganz fit, machte einen Corona-Schnelltest - und der zeigte ein positives Ergebnis an. Mittlerweile war auch ein PCR-Test positiv. Auf ihren Cheftrainer müssen die Spatzen daher zunächst einmal verzichten. Wie der 39-Jährige die Zeit zuhause nutzt.

