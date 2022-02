Fußball

vor 1 Min.

Punkt in Koblenz: Neuzugang Simon Klostermann trifft für die Spatzen

Einen Einstand nach Maß feierte Ulms Neuzugang Simon Klostermann (am Ball). Er erzielte beim 1:1 gegen Rot-Weiß Koblenz den einzigen Treffer seines Teams.

Plus Zum Auftakt nach der Winterpause reicht es für den SSV Ulm 1846 Fußball in Koblenz nur zum Unentschieden. Das liegt aber nicht nur am Gegner.

Von Stephan Schöttl

Weil mit dem FSV Mainz 05 II einer der ärgsten Konkurrenten im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest sein Heimspiel gegen den FSV Frankfurt klar gewonnen hat, haben die Spatzen zwar ein wenig an Boden verloren. Thomas Wörle, Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 1:1 in Koblenz dennoch zufrieden. Es sei, sagte der Trainer hinterher, nach fast zwei Monaten Pause eine ganz passable Leistung gewesen. „Es war halt das erwartet schwere Spiel“, meinte der Chefcoach.

