Fußball

vor 53 Min.

Rassismus und Pyrotechnik: Was der SSV Ulm zum Ärger mit Fans sagt

Plus Einige Fans des SSV Ulm sollen in Köln durch rassistische Beleidigungen aufgefallen sein. Verein kündigt rasche Aufklärung an und ärgert sich über Pyrotechnik.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Rund 450 Fans haben den SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag zum Auswärtsspiel bei Viktoria Köln begleitet. Eine kleine Gruppe soll nach dem Spiel negativ aufgefallen sein. Mit rassistischen Beleidigungen und Gewaltandrohungen. Das jedenfalls schildert ein Spatzen-Sympathisant, der mittlerweile in Köln lebt. Der Mann hat den Verein von den Vorfällen in Kenntnis gesetzt. SSV-Sprecher Max Rieck sagt: „Das geht gar nicht. Wir wollen diesen Fall so schnell wie möglich aufklären und stehen deshalb auch schon im Austausch mit der Kölner Polizei und dem Sicherheitschef vor Ort.“

Der gebürtige Ulmer berichtete dem Verein von einer Konfrontation mit einigen mitunter alkoholisierten Gästefans vor dem Kölner Sportpark Höhenberg kurz nach Abpfiff des Spiels. Die Situation sei eskaliert, er habe flüchten müssen. „Das ist sehr unerfreulich“, sagt Max Rieck. Der Verein distanziert sich deutlich von solchen vermeintlichen Anhängern.

