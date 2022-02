Regionalliga-Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball stellt Stürmer Anton Fink frei

Plus Stürmer Anton Fink galt mal als "Königstransfer" des SSV Ulm 1846 Fußball. Jetzt hat der Verein den Routinier mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Paukenschlag am Donnerstagabend: Der SSV Ulm 1846 Fußball hat seinen Stürmer Anton Fink mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Entscheidung, heißt es in einer Pressemitteilung der Spatzen, sei einvernehmlich mit dem 34-Jährigen gefallen.