Fußball

28.02.2022

Reinhold Steinbrecher ist wieder Trainer beim FV Weißenhorn

Plus Laurino di Nobile geht sofort. Reinhold Steinbrecher wird damit zu einer Art Jupp Heynckes des Rothtals.

Von Pit Meier

Wenn der FC Bayern München kurzfristig einen Trainer braucht, dann springt Jupp Heynckes ein – und das in der Regel mit großem Erfolg. Auch der FV Weißenhorn hat einen Mann für solche Situationen: Der A-Iller-Kreisligist hat sich nach der 1:2-Niederlage in Dietenheim noch am Sonntagabend von Laurino di Nobile getrennt, bis zum Ende der Saison übernimmt nun Reinhold Steinbrecher. Er ist damit zum dritten Mal Trainer in Weißenhorn und Erfolg hat er auch immer gehabt.

