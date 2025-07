SC Staig kassiert im WFV-Pokal die erste Niederlage nach 15 Monaten

Nachdem der SSV Ulm 1846 Fußball am Mittwoch mit einem 3:0-Erfolg beim SV Mietingen bereits die dritte Runde im WFV-Pokal erreicht hat, starteten die unterklassigen Teams am Wochenende in diesen Wettbewerb. Den Auftakt machten in einem Bezirksduell der SC Staig und Türkspor Neu-Ulm. Neben Bezirksboss Hans-Peter Füller und seinem Vorgänger Manfred Merkle sahen 250 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer eine muntere Partie, in der die Neu-Ulmer knapp mit 1:0 die Oberhand behielten. Vor der Pause bewahrte SC-Torhüter Daniel Jocic mit einem tollen Reflex gegen Türkspor-Neuzugang Jan Geis seine Mannschaft noch vor einem Rückstand (38.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel überwand Geis per Kopf dann jedoch den Staiger Torhüter (46.). Weil Julian Rauner auf der anderen Seite nur den Pfosten traf (55.), musste Staig die erste Niederlage in einem Pflichtspiel seit rund 15 Monaten hinnehmen.

Der Favoritenrolle gerecht wurde der TSV Buch an der oberen Donau. Bei den Sportfreunden in Hundersingen gewannen die Bucher mit 4:2. Ein absolut verdienter Erfolg, gab Buchs Trainer Uli Klar zu Protokoll. Nach einer schnellen 2:0-Führung habe seine Mannschaft allerdings kurzzeitig ein paar Probleme bekommen. Timo Leitner sorgte für das frühe 0:1 (7.), Robin Egle erhöhte zehn Minuten später. Der Bezirksligist steckte aber nicht auf. Vor der Pause markierte Timo Bischofsberger das 1:2 (38.) und Dennis Heiß kurz nach dem Wiederanpfiff sogar das 2:2 (48.). Egle dämpfte mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag jedoch die Hoffnungen der Gastgeber auf eine Pokalsensation (55.). Er wurde kurz danach für Nevio Deufel ausgewechselt und der traf nur wenig später zum 2:4 Endstand. Die Bucher spielen in Runde zwei am kommenden Samstag beim TSV Eschach.

Rund eine Stunde in Überzahl hat dem TSV Neu-Ulm am Sonntagnachmittag nichts genutzt. Beim TSV Heimenkirch unterlagen die Kreisstädter nicht zuletzt aufgrund individueller Fehler mit 1:2. Daniel Lau aufseiten der Heimenkircher sah in Halbzeit eins zunächst die Ampelkarte (36.). Am 1:0 der Gastgeber nach dem Seitenwechsel war Neu-Ulms Torhüter Fabio Kießling nicht unbeteiligt. Seinen Patzer nutzte Jens Berger per Kopfball (53.). Luka Puscaric glich nach einem Zuspiel von Nikola Trkulja zwar aus (60.), Christian Eberle schoss Heimenkirch jedoch nur vier Minuten später in Runde zwei. In der kommt es am kommenden Samstag nun nicht zum erhofften Stadtderby zwischen dem TSV und Türkspor Neu-Ulm. Türkspor muss stattdessen am Samstag (15.30 Uhr) in Heimenkirch ran.

Spannend ging es am Samstag im Ulmer Süden zu. Dort musste die SSG Ulm gegen den FV Biberach in die Verlängerung, um mit einem 3:2 das Aufrücken in Runde zwei sicherzustellen. Die SSG führte bereits nach einer Minute durch ein Tor von Philipp Strobel mit 1:0. Biberach drehte die Partie zunächst (17., 49.) ehe Finn Kürner der 2:2-Ausgleich gelang (52.). Das Eigentor von Biberachs Adrian Tenea in der Verlängerung (116.) war am Ende ausschlaggebend.

Überraschend zog auch Srbija Ulm durch einen 2:0-Sieg bei Olympia Laupheim in Runde zwei ein. Nun wartet auf die Ulmer mit dem SV Weiler ein weiteres klassengleiches Team.