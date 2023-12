Fußball

vor 2 Min.

Schnee und Eis machen dem SSV Ulm 1846 Fußball zu schaffen

Plus Vor der Heim-Premiere in Aalen gegen Borussia Dortmund II muss im Spatzen-Training improvisiert werden. Der Umzug ist auch eine logistische Herausforderung.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Schnee und Eis haben dem SSV Ulm 1846 Fußball in den vergangenen Tagen das Leben schwer gemacht. Die Mannschaft musste zu Wochenbeginn ihre Trainingseinheiten im Fitnessstudio und in der Soccerhalle abhalten. „Es war unmöglich, auf den Platz zu gehen“, sagt Cheftrainer Thomas Wörle. Für die Vereinsverantwortlichen wurde zudem der Umzug in die Centus-Arena nach Aalen, ohnehin schon eine große logistische Meisterleistung, witterungsbedingt noch schwieriger. Denn vor der Premiere gegen Borussia Dortmund II am Samstag (14 Uhr) standen schon etliche Transportfahrten auf die Ostalb an. „Inzwischen sind wir auf einem guten Weg. Es läuft alles“, meint SSV-Geschäftsführer Markus Thiele.

Das Ticketsystem musste umgestellt, die Kartendrucker aus dem Donaustadion an die Kassen der neuen Spielstätte gekarrt werden. Auch den Sicherheitsdienst bringt der SSV mit. Sitzpläne für den Vip-Bereich wurden angepasst – und sogar neue Werbebanden produziert, weil die Maße in Ulm und Aalen nicht deckungsgleich sind. „Glücklicherweise dürfen wir die LED-Bande des VfR Aalen mitbenutzen“, sagt Thiele. Aber auch die muss erst einmal auf die Ulmer Anforderungen umprogrammiert werden. Thiele meint: „Die größte Herausforderung ist es, unsere Abläufe rund um einen Spieltag auf die neuen Begebenheiten anzupassen.“ Wobei für den Spatzen-Geschäftsführer vieles in Aalen gar nicht so neu ist. Der 41-Jährige ist Nahe der Arena daheim, war von Sommer 2009 bis Dezember 2017 in verschiedenen Management-Funktionen für den VfR tätig. Der Kontakt zu den handelnden Personen im Verein ist nie abgerissen. Schmunzelnd sagt Thiele: „Das Sicherheitskonzept für das Aalener Stadion habe ich damals geschrieben.“

