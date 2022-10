Fußball

vor 31 Min.

Schon in der F-Jugend spielte Dennis Chessa für den SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Dennis Chessa kehrte im Sommer zum SSV Ulm 1846 Fußball zurück. Zuletzt warf den Günzburger eine Verletzung aus der Bahn, gegen Hessen Kassel will er dem Team wieder helfen.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Für Dennis Chessa hat sich im Sommer mit seinem Wechsel zum SSV Ulm 1846 Fußball der Kreis geschlossen. Es war für ihn die Rückkehr in die Heimat. In die sportliche wie in die private. Der 29-Jährige ist in Günzburg geboren und aufgewachsen, schon in der F-Jugend spielte er für den Spatzen–Nachwuchs. „Ich habe viele schöne Erinnerungen an Ulm und an die Region. Ich war im Donaustadion früher schon Balljunge“, erzählt er. In den vergangenen Jahren war er allerdings viel unterwegs auf der Fußballlandkarte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen