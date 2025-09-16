Schon wieder ein Aufstieg für die SGM Aufheim-Holzschwang-Pfaffenhofen

Mit einem Heimspiel in Holzschwang gegen den SV Böblingen beginnt am kommenden Samstag um 16 Uhr für die U19-Fußballer der SGM AHP (Aufheim-Holzschwang-Pfaffenhofen) das Abenteuer Verbandsstaffel. Nachdem die Junioren der Spielgemeinschaft in der vergangenen Saison fast sensationell Meister der Landesstaffel Süd geworden sind, spielen sie künftig in der höchsten württembergischen Liga. Damit sind sie hinter den Altersgenossen vom SSV Ulm 1846 Fußball die am höchstklassigsten spielende U19 im gesamten Bezirk.

Meistertrainer Jürgen Partsch gerät bei der Beschreibung der abgelaufenen Spielzeit ins Schwärmen: „Das war eine sensationelle Saison.“ Seine Schützlinge blieben tatsächlich in allen 22 Spielen ungeschlagen.

Ein großer Teil des Kaders der Aufstiegsmannschaft steht auch weiterhin zur Verfügung, Partsch ist deswegen auch mit Blick auf die neue Saison optimistisch: „Wir werden sicherlich Gegner haben, die uns unsere Grenzen aufzeigen werden. Aber wir werden ebenso sicher nicht chancenlos sein in der Verbandsstaffel.“

Die U19 der Spielgemeinschaft hat schon in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen. Vor zwei Jahren erst ist sie von der Regionenstaffel in die überregionale Landesstaffel aufgestiegen. Auch vereinsintern gab es damals Zweifel daran, dass das Team auf diesem Niveau mithalten kann. Jetzt folgt mit dem Aufstieg in die Verbandsstaffel sogar der nächste Schritt. „Wir werden es einfach genießen und alles raushauen, was möglich ist“, kündigt Partsch an: „Was dann dabei rauskommt, werden wir sehen.“

Einen ersten Test haben die jungen Spieler, die in der neuen Saison offiziell unter Holzschwanger SV auflaufen, bereits erfolgreich absolviert. Am vergangenen Samstag zogen sie mit einem 3:1-Sieg beim Ligakonkurrenten VfB Friedrichshafen in die nächste Runde des WFV-Pokals ein.

Aus dem seit Jahren erfolgreichen Trainerduo Jürgen Partsch/Thorsten Gertler Thorsten wird künftig ein Trio. Neu im Team ist ein Mann mit einem sehr bekannten Namen. Christoph Schregle hat viele Jahre lang die aktiven Mannschaften des FV Senden und des SV Tiefenbach betreut. Partsch sagt: „Das passt gut. Wir ticken alle gleich und jeder bringt seine Stärken ins Team mit ein.“