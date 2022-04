Seit 534 Minuten ohne Gegentor: Hält die Serie des SSV Ulm 1846 Fußball?

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball hat eine bemerkenswerte Serie, die gegen den Bahlinger SC noch ausgebaut werden soll. Dazu tragen auch die Torhüter ihren Teil bei.

Zuletzt hatte es der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest mit den Kellerkindern zu tun. Erst mit Schlusslicht TSV Schott Mainz (2:0), dann mit dem Tabellenvorletzten Pirmasens (1:0). Am Dienstagabend (19 Uhr) gastiert mit dem Bahlinger SC ein deutlich größeres Kaliber im Donaustadion. „Das ist eine andere Hausnummer. Eine sehr athletische Mannschaft, die hinten stabil steht und nur wenig Gegentore kassiert“, sagt Spatzen-Trainer Thomas Wörle.